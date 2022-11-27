Ученые: Черепахи говорят между собой
- 27.11.2022, 9:57
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Звучит этот разговор весьма непривычно.
Черепах обычно считают довольно молчаливыми животными. Но ученые выяснили, что, если к ним прислушаться, черепахам есть что сказать, хотя звучит этот разговор слишком непривычно.
Ученые исследовали 53 биологических вида, которые ранее считались «немыми». Кроме черепах, в список попали рептилии туатара, двоякодышащие рыбы, безногие земноводные и другие животные, пишет The Times.
Исследование, опубликованное в издании Nature Communications, показало, что эти виды способны произносить ряд звуков, похожих на каркание, треск, щебетание, мурлыкание и хрюканье. Часть из исследованных черепах издавала несколько типов звуков, а некоторые, как говорят ученые, и вовсе «не переставали болтать».
Ученые поставили оборудование, чтобы в течение 24 часов сделать аудиозаписи звуков животных. Часть техники работала под водой, чтобы записать звуки двоякодышащей рыбы-амфибии, которая живет в пресной воде и может дышать воздухом.
Габриэль Йоргевич-Коэн, главный исследователь, описал «говор» черепах так: «Слышно много щелканий, некоторые из них похожи на мурлыкание кошки, некоторые — на скрип двери. Безногие земноводные звучат как нечто среднее между кваканием и отрыжкой. Каймановая черепаха похожа на Дарта Вейдера».
Йоргевич-Коэн, аспирант Цюрихского университета, выразил уверенность, что услышанные во время исследования звуки использовались для коммуникации.