В российском Ангарске горит нефтеперерабатывающий завод 6 27.11.2022, 12:29

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Спасатели никак не могут потушить возгорание.

В России 27 ноября снова вспыхнул масштабный пожар. В Ангарске, что в Иркутской области, произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

Российские СМИ пишут, что горел теплообменник, передает «24 канал». Утверждают, что пожар уже локализован на площади 250 квадратных метров.

Российские СМИ пишут, что предварительно пострадавших нет. Однако спасатели продолжают тушить возгорание. Пытаются охладить оборудование и установки.

Чтобы бороться с огнем, вызвали 104 пожарных и привлекли 25 единиц техники. Уверяют, что пожар на работу комбината якобы не повлиял. Причины выясняются.

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