Украинская армия нанесла удар по важному объекту в Луганской области 27.11.2022, 14:55

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Об успехе ВСУ сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ситуация в Луганской области остается сложной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины. На направлении Сватова и Кременной украинские воины медленно продвигаются вперед, а под Белогоровкой отражают круглосуточные вражеские атаки.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Также в ОВА рассказали, что накануне украинские воины поразили в Луганской области «важный объект».

«Украинские ракетчики и артиллеристы за прошедшие сутки поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника», – отметили в Луганской ОВА.

В целом ситуация в Луганской области остается сложной. Однако в той ее части, что расположена ближе к Харьковской области, украинские воины тяжело, медленно, но продвигаются вперед.

«С одной стороны, с харьковской, там, где Сватово и Кременная, – там проходят тяжелые бои, но там ВСУ имеют определенный успех, они понемногу продвигаются. Очень тяжело дается даже не каждый населенный пункт – просто каждый метр Луганщины. Тем более что погода вообще не способствует, чтобы проходила техника тяжелая. Мы очень ждем, что через неделю начнутся морозы, чтобы земля была твердая. Потому что когда мы даже просто на внедорожниках приезжаем туда, то это болото такое, что по самые уши», – описал ситуацию Гайдай.

А вот в районе Белогоровки украинские воины вынуждены отражать непрерывные атаки врага.

«С другой стороны, с донецкой, в населенном пункте Белогоровка, – там наши защитники постоянно, ежедневно, даже круглосуточно отражают атаки российских оккупационных войск. Ничего у них (у оккупантов. – Ред.) не получается, они не могут продвинуться. Однако не бросают эту тему. Постоянно: обстрелы – потом наступление, обстрелы – наступление... И так уже много недель подряд», – рассказал глава Луганской ОВА.

«Защитники Донбасса», заявившись на украинскую Луганщину с оружием в руках, превращают ее в пустыню. Ряд населенных пунктов остался только на картах – сами села и поселки стерты с лица земли российскими оккупантами.

«От населенного пункта Белогоровка одно название осталось. Там нет ни одного уцелевшего дома. Макеевка со стороны Харьковской области – также все дома обстреляны. Не так они разрушены, как в Белогоровке, но жить в таких домах нельзя. Невское – также 50 на 50: 50% домов разрушено полностью, часть домов обстреляна, ну и несколько домов все же там уцелевших есть. И там продолжают находиться люди. В Невском где-то 150 человек постоянно проживают», – рассказал Гайдай.

Он отметил, что людей, которые до сих пор остаются на линии фронта, чуть ли не каждый день убеждают эвакуироваться. Ведь российские войска продолжают вести огонь просто по жителям.

«Каждый день, когда приезжают туда наша патрульная полиция или волонтеры, пытаемся уговорить людей выезжать, потому что эти населенные пункты обстреливаются либо одиночными снарядами артиллерии, либо целыми пакетами «Градов» накрывают», – подчеркнул Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ отразили атаки возле Стельмаховки в Луганской области. Там оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС -1А. «Солнцепек». Кроме того, захватчики в течение предыдущих суток из танков и артиллерии обстреляли Невское, Новоселовское, Макеевку, Площанку и Диброву.

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