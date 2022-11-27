Кто здесь баран? 2 Артем Черников

27.11.2022, 17:29

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Как рабочие из Казахстана успешно применяют забастовку.

Наша современная история проявляет на свет скрытую силу народа. Независимо от национальностей люди стремятся к демократии, уничтожая основы диктатуры. У каждого народа есть свои методы: белорусы показали одни из самых масштабных протестов в Европе, украинцы непосредственно на поле боя не отдают свою страну агрессору, а казахи применяют верный и действенный способ - забастовка.

В начале этого года рабочие Казахстана дали уверенный отпор диктатору. Масштабные забастовки по всей стране привели к завершению политической «карьеры» диктатора Назарбаева, локальным повышениям зарплат и главное - народ осознал свою силу.

С 23 ноября в Казахстане началась новая волна протестов. Одно неосторожное слово против рабочих вызвало негодование на предприятии «Казфосфат» в городе Тараз. Все началось с того, что начальник управления по цифровой трансформации, гражданин РФ Олег Куликов назвал работников «баранами», за что в тот же день получил удар в нос от рабочего и немедленно был уволен.

Это оскорбление было последней каплей и, не упуская момент, рабочие стали добиваться повышения зарплаты на предприятии. 25 ноября официально началась забастовка. За два дня сотрудники предприятия быстро сформировали рабочую группу из 20 добровольцев, другими словами, стачком, с которым начальники предприятия будут обязаны вести работу по актуальным вопросам.

Есть уверенность, что этим страйком рабочие добьются справедливости, ведь 2022 год для предприятия отличился большим количеством скандалов, связанных с гибелью рабочих, поэтому интересы страйка автоматически становятся вопросами улучшения условий труда и техники безопасности. Также предприятие регулярно не сообщает в уполномоченные органы факты крупных аварий и несанкционированных выбросов, что становится проблемой всего города. 11 июля после жалоб жителей Тараза на едкий дым в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что зафиксировано повышенное загрязнение атмосферы города диоксидом азота и сероводородом. Поэтому, если власти не пойдут рабочим навстречу, можно ожидать локальные забастовки всех предприятий.

Этот год нас многому учит: украинцы достойно показывают, как защищать свою страну от агрессора, казахи учат уважать себя и добиваться справедливости на локальных протестах. Ведь ситуация на заводах постсоветского пространства приблизительно одинаковая: начальники считают себя царями и богами, забыв о большом количестве рабочих кулаков, которые с легкостью могут поправить карьеру напыщенных холуев и обрезать дальнейшие перспективы.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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