В Казахстане рабочие вышли на забастовку после оскорбления от начальника-россиянина 5 24.11.2022, 10:44

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Протестующие добились увольнения хама.

В Казахстане, в городе Тараз, где в январе массовые протесты вылились в кровопролитие и насилие, вышли бастовать рабочие предприятия «Казфосфат». Поводом стало оскорбление от начальника управления по цифровой трансформации, гражданина России Олега Куликова, который назвал работников «баранами».

По данным СМИ, которые ссылаются на управление инспекции труда акимата Жамбылской области, всего протестовать вышли более 200 работников «Казфосфата». Оператор завода сообщил о 400–500 участниках забастовки. Также на место прибыли сотрудники спецподразделения полиции. Сообщается, что начальник принес извинения работникам, однако все равно был уволен. Также опубликовано видео, на котором один из рабочих бьет человека в костюме по лицу. Telegram-канал «Басе» утверждает, что удар в лицо принял тот самый Куликов — в результате у него сломан нос.

Протестующие также потребовали увеличить им оклад — средняя зарплата рабочих составляет 160–170 тысяч тенге (350 евро). Однако основной темой протеста было недовольство наплывом россиян. На видео слышно, что рабочие выкрикивают: «говори на казахском языке», «уезжай в Россию», «такие шовинисты нам не нужны», «вы совсем обнаглели, назвали нас баранами, шовинисты», «всех россиян уволить», сообщает Telegram-канал «Басе». В то же время в районном акинате журналистам сообщили, что «межнационального конфликта не было, завод продолжает работу в штатном режиме».

Незадолго до протеста о казахах и Казахстане высказался также российский блогер Дмитрий Дробницкий в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема — это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, что и на Украине. И русских там много, и территории там... И Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего Росатома тоже там».

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что такие высказывания «наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией» и «заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России».

«Казфосфат» принадлежит братьям Нигматулиным и Галымжану Есенову — затю племянника Нурсултана Назарбаева Ахмеджана Асимова. Есенов находится на 20 строчке рейтинга богатейших и на 17-й — рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan.

Основной деятельностью АО «Казфосфат» является добыча и переработка фосфорной руды, обогащение и переработка сырья, производство минеральных удобрений, желтого фосфора и фосфорсодержащих продуктов на месторождениях, расположенных в Жамбылской области.

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