Украинцы в соцсетях смеются над витебскими десантниками

Украинцы в соцсетях смеются над витебскими десантниками32
- 27.11.2022, 21:16
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Бойцов 103-й бригады отправят воевать в валенках?
Десантники 103 Витебской воздушно-десантной бригады собираются воевать в валенках? На полигоне Лосвидо под Витебском новобранцы демонстрировали свои навыки в тактических действиях.
Фото витебских десантников стали популярными в украинских соцсетях.
«От этой сверхсовременной экипировки дрожит НАТО и молча завидуют ВСУ. Ведь в этих валянках еще деды воевали!» — иронизируют советник главы МВД Украины Антон Геращенко.