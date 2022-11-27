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McDonald's в Беларуси — всё?

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  • 27.11.2022, 21:28
  • 5,442
McDonald's в Беларуси — всё?

Сайт компании начал перенаправлять на новый адрес, а из меню пропал «Биг Мак».

Сайт белорусского McDonald's запустил автоматическое перенаправление на новый адрес, не содержащий отсылок к названию компании. На главной странице и на изображениях позиций меню больше нет логотипа компании.

Ранее в Беларуси с ряда ресторанов были демонтированы вывески с желтой буквой «М», при этом работа точек общепита не прерывалась.

Сайт ресторана обновился вечером 27 ноября, после чего включилась автоматическая переадресация на сайт ksbv. by. Также изменился адрес электронной почты для обращений и были внесены некоторые изменения в меню.

В частности, больше не предлагается бургер «Биг Мак».

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