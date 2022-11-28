Эксперт рассказал, как именно могут ликвидировать Лукашенко 7 28.11.2022, 8:24

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фото: getty images

Метод отработан еще во времена СССР.

Белорусского диктатора Лукашенко могут ликвидировать. Российские пропагандисты уже подготовили версию о том, что за возможным «покушением» стоят якобы «спецслужбы Украины или Польши под руководством разведки НАТО»ю Об этом заявил военные эксперт Олег Жданов, пишет «Главред».

«У Лукашенко началась темная полоса в жизни, потому что Путин загоняет его в тупик — либо он вступает в войну и отдает армию, и тогда у него остается шанс сохранить свою жизнь, либо (ликвидация - прим.) ...

Военный эксперт считает, что Лукашенко может «погибнуть» в ДТП, как это было с первым секретарем ЦК Компартии Беларуси Петром Машеровым в 1980 году. Кортеж Машерова якобы врезался в автосамосвал с картофелем на трассе Москва - Минск.

«У них это нормально. Отработано со времен Советского Союза», — добавил Жданов.

Эксперт также отметил, что возможная ликвидация или отход от власти Лукашенко может означать подготовку ко вторжению. Моментального объявления войны в таком случае не стоит ожидать, ведь в Беларуси недостаточно резервов, чтобы вторгнуться в Украину на следующий день после «кончины» диктатора.

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