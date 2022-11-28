Американцы составили рейтинг самых технологичных автомобильных брендов 2022 года 1 28.11.2022, 10:48

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В рамках исследования эксперты опросили 84 165 владельцев авто.

Известная американская компания JD Power, предоставляющая глобальный маркетингово-информационный сервис и оценку качества продукции, составила рейтинг технических инноваций новых автомобилей 2022 года, сообщает ТСН.

Отмечается, что в рамках исследования эксперты агентства опросили 84 165 владельцев автомобилей 2022 модельного года. Их попросили высказать свое мнение о новых технологиях, реализованных в машинах, после 90 дней использования.

Так, автомобильные технологии разделены на четыре категории: удобство, автоматизация, устойчивость и информационно-развлекательные системы. На основе опыта пользователей составил индекс инновационности автомобильных брендов.

Согласно исследованиям JD Power, самый высокий общий и самый высокий рейтинг среди брендов премиум-класса с индексом инноваций 643 занимает Genesis. В премиальном сегменте Cadillac с индексом 584 занимает второе место, а Mercedes-Benz (539) – третье. Худший результат, по данным JD Power, в плане инновационности машин показали Honda и Mazda.

Среди массовых непремиальных брендов лидерство у Hyundai – 534 балла. На второй строчке KIA (495). Третий результат в этом сегменте сразу у трех брендов: Buick, GMC и Subaru, каждый из которых получил индекс инноваций – 482.

Помимо рейтинга марок, эксперты произвели выборку моделей автомобилей, оснащенных наибольшим количеством современных технологий. Все они показали высокий уровень трудоспособности. Итак, первое место досталось BMW X3. Второе и третье разделили между собой Cadillac Escalade и Lexus IS. В пятерку лучших вошли: MINI Cooper и Mitsubishi Outlander.

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