Советник главы МВД Украины: Россияне устранили Макея 11 28.11.2022, 11:12

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Лукашенко пугают.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко считает, что за смертью главы МИД Беларуси Владимира Макея стоит Россия. Такое мнение он выразил в «Фейсбуке»:

— О смерти министра иностранных дел Беларуси и возможном госперевороте.

Пока россияне только пугают Лукашенко. Но снять его сейчас таит высокую вероятность потери контролируемости главного сателлита. Потому, думаю, на это они не пойдут. А если и пойдут, торгуй страшными рисками для себя, финансовыми в том числе.

Но если в течение короткого промежутка времени не заставить Луку к вступлению в войну, через месяц он будет петлять по-прежнему. Одним словом, у россиян окно возможностей до месяца.

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