Советник главы МВД Украины: Россияне устранили Макея

Советник главы МВД Украины: Россияне устранили Макея11
- 28.11.2022, 11:12
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Лукашенко пугают.
Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко считает, что за смертью главы МИД Беларуси Владимира Макея стоит Россия. Такое мнение он выразил в «Фейсбуке»:
— О смерти министра иностранных дел Беларуси и возможном госперевороте.
Пока россияне только пугают Лукашенко. Но снять его сейчас таит высокую вероятность потери контролируемости главного сателлита. Потому, думаю, на это они не пойдут. А если и пойдут, торгуй страшными рисками для себя, финансовыми в том числе.
Но если в течение короткого промежутка времени не заставить Луку к вступлению в войну, через месяц он будет петлять по-прежнему. Одним словом, у россиян окно возможностей до месяца.