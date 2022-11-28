Главы МИД семи европейских стран прибыли в Киев 28.11.2022, 15:29

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Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии.

В понедельник, 28 ноября, в Киев прибыли главы МИД семи стран Европы — Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter.

По его словам, самая большая группа министров с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину приехала, чтобы поддержать Киев и украинцев.

«Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высшими должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос, как дальше поддерживать Украину», — отметил Ринкевич.

Он также опубликовал совместное с коллегами фото.

Ziemeļu Baltijas valstu ārlietu ministri apmeklē Kijivu un tiekas ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, tā ir lielākā ministru grupa, kas kopš Krievijas agresijas sākuma apmeklē Ukrainu. Galvenais jautājums, kā vēl vairāk atbalstīt Ukrainu 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 🇫🇮 🇮🇸 🇳🇴 🇸🇪 🤝 🇺🇦

📷M.Mikulenas pic.twitter.com/BOeby9VXeN — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 28, 2022

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