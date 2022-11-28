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Главы МИД семи европейских стран прибыли в Киев

  • 28.11.2022, 15:29
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Главы МИД семи европейских стран прибыли в Киев

Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии.

В понедельник, 28 ноября, в Киев прибыли главы МИД семи стран Европы — Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter.

По его словам, самая большая группа министров с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину приехала, чтобы поддержать Киев и украинцев.

«Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высшими должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос, как дальше поддерживать Украину», — отметил Ринкевич.

Он также опубликовал совместное с коллегами фото.

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