Как гаубицы M777 помогают ВСУ бороться с оккупантами

Как гаубицы M777 помогают ВСУ бороться с оккупантами1
- 28.11.2022, 17:02
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Это оружие хорошо справляется с нагрузками, продолжает доказывать эффективность и в зимнюю погоду.
Западные гаубицы M777 еще не участвовали в войнах такой продолжительности и интенсивности, но отлично показали себя на поле боя в Украине. В Сети появилось новое видео с украинской артиллерией, полученной благодаря союзникам.
Сюжет сняли журналисты «Военного телевидения Украины». Они пообщались с защитниками страны, которые орудуют M777.
Это оружие хорошо справляется с нагрузками, продолжает доказывать эффективность и в холодную зимнюю погоду.
Сергей – командир пушки – рассказал, что его команда не работает просто так и лишнего не стреляет, а бьет четко по целям. Военный похвалил точность M777, а если все процессы отлажены, то они будут еще и быстрыми.
«Работы у артиллеристов стабильно много. Получили цель, навелись, отработали – и уже ждут новой цели. И так практически круглосуточно», – отметил журналист.
M777 стреляет калибром 155-мм. Она есть на вооружении США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и теперь – Украины. Первое боевое применение гаубицы пришлось на войну в Афганистане (2001–2021).
Максимальная дальнобойность обычными снарядами составляет 24,7 километров, а специальными – 40 километров. Скорострельность – пять выстрелов в минуту (в таком темпе работает до двух минут) или два выстрела в минуту.