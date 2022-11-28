Как гаубицы M777 помогают ВСУ бороться с оккупантами 1 28.11.2022, 17:02

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Это оружие хорошо справляется с нагрузками, продолжает доказывать эффективность и в зимнюю погоду.

Западные гаубицы M777 еще не участвовали в войнах такой продолжительности и интенсивности, но отлично показали себя на поле боя в Украине. В Сети появилось новое видео с украинской артиллерией, полученной благодаря союзникам.

Сюжет сняли журналисты «Военного телевидения Украины». Они пообщались с защитниками страны, которые орудуют M777.

Это оружие хорошо справляется с нагрузками, продолжает доказывать эффективность и в холодную зимнюю погоду.

Сергей – командир пушки – рассказал, что его команда не работает просто так и лишнего не стреляет, а бьет четко по целям. Военный похвалил точность M777, а если все процессы отлажены, то они будут еще и быстрыми.

«Работы у артиллеристов стабильно много. Получили цель, навелись, отработали – и уже ждут новой цели. И так практически круглосуточно», – отметил журналист.

M777 стреляет калибром 155-мм. Она есть на вооружении США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и теперь – Украины. Первое боевое применение гаубицы пришлось на войну в Афганистане (2001–2021).

Максимальная дальнобойность обычными снарядами составляет 24,7 километров, а специальными – 40 километров. Скорострельность – пять выстрелов в минуту (в таком темпе работает до двух минут) или два выстрела в минуту.

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