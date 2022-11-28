Топ-5 захватывающих мини-сериалов 1 28.11.2022, 17:28

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Все картины - 2022-го года.

Intex-press.by поделился подборкой самых интересных мини-сериалов этого года для уютных вечеров.

Человек против пчелы (комедия)

Тревор Бингли переживает не лучшие времена в жизни: пару месяцев назад он развелся с женой и теперь вынужден снимать маленькую комнатушку. И вот он решил наняться сторожем в богатое поместье: храбрый и сильный мужчина будет охранять дом от воров и хулиганов. Пока его не испугает малюсенькая пчелка.

В главных ролях: Роуэн Эткинсон.

Рейтинг: 6,5 в кинопоиске.

Архив 81 (ужасы, фантастика, триллер, драма)

Дэн — специалист по реставрации поврежденных медианосителей. Однажды он получает загадочный заказ по восстановлению видеокассет. На пленке — Мелоди Пендрас, молодая девушка, которая занимается расследованием загадочного культа. 25 лет назад, после пожара, она исчезла — сохранились только материалы, которые ей удалось заснять. Чем больше пленки удается восстановить Дэну, тем ближе он к пугающему открытию: Мелоди знала его погибшего отца и была как-то связана с семьей.

В главных ролях: Мамуду Ати, Дина Шихаби, Эван Йоникит, Джулия Чан, Ариана Нил, Мэтт МакГорри.

Рейтинг: 7,1 на кинопоиске.

Выбывшая (драма, биография)

Скандальная история, связанная с американкой Элизабет Холмс, в свое время наделала немало шума. Девушка с благотворительной целью основала медицинскую организацию «Теранос» и успела собрать более 700 миллионов долларов на нужды больных. А затем скрылась с деньгами в неизвестном направлении…

В главных ролях: Аманда Сайфред, Навин Эндрюс, Майкл Гилл, Уильям Х. Мэйси, Элизабет Марвел.

Рейтинг: 6,9 на кинопоиске.

Пронзительно громко (драма, фэнтези, детектив)

Как вы думаете, что сильнее всего волнует современную молодежь? Любовь? Деньги? Учеба? Карьера? Да все вместе взятое плюс независимость и свобода от мнения окружающих людей.

В главных ролях: Исса Рэй, Николь Кидман, Бетти Гилпин, Синтия Эриво, Мерритт Уивер.

Рейтинг: 6,1 на кинопоиске.

Не сработало (драма, биография)

Сериал рассказывает о том, как была основана, развивалась и рушилась компания WeWork. Сеть коворкингов и офисов WeWork — один из самых дорогих стартапов в мире. В 2019 году из-за агрессивного роста компания оказалась в глубоком кризисе, а директора и сооснователя Адама Неймана обвиняли в незаконном использовании фирмы для личного обогащения. Сериал основан на материалах подкаста «МыПрогорели: взлет и падение компании WeWork».

В главных ролях: Джаред Лето, Энн Хэтэуэй.

Рейтинг: 7,3 на кинопоиске.

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