FT: Протесты в Китае бросают вызов власти Си Цзиньпина 5 28.11.2022, 19:08

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Си Цзиньпин

Си Цзиньпин столкнулся с самым большим вызовом за все время в должности лидера Китая.

Си Цзиньпин столкнулся с самым большим вызовом за все время в должности лидера Китая из-за того, что десятки тысяч человек вышли на улицы. Они недовольны жестким контролем Пекина, введенным после начала пандемии коронавируса, а также подавлением свободы слова.

В выходные по меньшей мере в 10 городах, включая Шанхай, Пекин, Ухань и Чэнду, вспыхнули редкие политические протесты. Начались столкновения с полицией и офицерами служб безопасности, что привело к арестам. Об этом пишет Financial Times, добавляя, что двоих иностранных журналистов тоже задержали. Издание напоминает, что вспышка гражданского неповиновения произошла из-за гибели людей во время пожара в городе Урумчи. И в этом хотя бы частично обвинили ограничения, введенные из-за коронавируса. В понедельник протесты утихли, но они появились после многих месяцев недовольства особенно со стороны китайской молодежи постоянными локдаунами, карантинами, массовым тестированием и цифровым слежением из-за политики Си Цзиньпина «нулевой терпимости» к COVID-19.

Рынки в Китае сегодня несколько просели. На бирже в Гонконге индекс Hang Seng China Enterprises упал на 4,5%. А китайский юань немного подешевел по отношению к доллару США. В Ухане, где был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, тысячи людей прошли через популярный торговый район. Это был один из самых больших протестов за минувшие выходные. Один из участников сказал Financial Times, что в протесте приняли участие десятки тысяч людей. Они «освобождали» закрытые на карантин районы, убирая заграждения вокруг жилых домов. Правительство Китая призвало университеты по всей стране отправить студентов домой как можно скорее, чтобы подавить недовольство в студгородках.

В Пекине в воскресенье сотни студентов вышли на мирный протест у престижных Пекинского университета и Университета Цинхуа. Здесь, как и демонстранты в других городах, они держали чистые листы бумаги, выражая недовольство усилением цензуры во времена правления Си Цзиньпина. В столице участники протестов также собирались у центрального канала, скандируя: «Мы не хотим ПЦР-тесты, мы хотим свободу». В понедельник утром десятки полицейских машин и фургонов появились на входе в канал.

Financial Times пишет, что ряд акций, посвященных памяти погибших во время пожара в Урумчи, переросли в выражение недовольства политикой Си Цзиньпина. Аналитики говорят, что столь масштабных и острых политических требований в Китае не видели уже многие десятилетия. По мнению экспертов, демонстранты могут столкнуться с жестокими преследованиями, если недовольство снова вспыхнет.

Си Цзиньпин стал самым могущественным лидером Китая со времен Мао Цзэдуна. Недавно он уже в третий раз стал главой Компартии. Определяющими чертами его правления стало расширение и без того мощного аппарата безопасности, а также быстрое подавление признаков недовольства.

«Жесткий и репрессивный подход ожидаем. Но Пекин рискует также создать мучеников, что раздует очередную волну и прибавит веса уже вышедшим демонстрантам. Власть понимает и знает об угрозах. Но она также не может позволить, чтобы это происходило», – сказал эксперт по Китаю Джон Делери из Университета Енсе в Сеуле.

Юэнь Юэнь Анг из Университета Мичигана сказала, что в Китае всегда были спорадические протесты. Но Пекин боится «общенациональных» движений.

«Эти протесты не об узких, локальных проблемах. Люди протестуют против политики нулевой терпимости к COVID-19 - национальной политики и личной повестки дня Си Цзиньпина, на неукоснительном соблюдении которой он настаивал недавно в октябре. Это вызов центральным властям на самом высоком уровне», - сказала она.

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