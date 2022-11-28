В России подали в отставку мэры двух городов после бунтов из-за мобилизации 4 28.11.2022, 19:21

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О своем увольнении сообщили главы Ульяновска и Махачкалы.

В России подали в отставку главы двух городов, где происходили протесты из-за мобилизации и бунты призванных резервистов. О своем увольнении сообщили мэр Ульяновска Дмитрий Вавилов и мэр Махачкалы Салман Дадаев.

В интервью 73online.ru Вавилов отметил, что подал заявление в связи с переходом на другую работу. Он рассказал, что хотел пойти добровольцем на войну с Украиной, но потом решил «помогать государству» из кресла замдиректора Ульяновского приборостроительного завода.

Вавилов будет заниматься программой импортозамещения. «Я долго сомневался, но решился. 30 ноября — последний день моей работы в должности главы города. Семья, скорее всего, больше времени меня видеть не будет. Но близкие рады, что будет меньше публичности, грязи», — отметил он. При этом Вавилов добавил, что навсегда уходить из политики не собирается.

В начале ноября в Ульяновске произошел бунт мобилизованных. Призывники потребовали от властей обещанные выплаты и выступили с обращением к россиянам. «Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?!» — заявили резервисты.

Протестующими оказались мобилизованные из Чувашии. На переговоры с ними приезжали делегация из Москвы, губернатор Ульяновской области, замглавы администрации республики, сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Забастовка длилась три дня. В итоге глава Чувашии Олег Николаев согласился выплатить призывникам по 50 000 рублей, также их в полном составе отпустили в увал на 2 дня.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев объявил о своей отставке на внеочередной сессии городского собрания депутатов. «Было принято взвешенное решение для того, чтобы развивался город. Я предлагаю рассмотреть вопрос сложения моих полномочий как мэра Махачкалы в связи с тем, что меня ждет другая работа», — сказал он.

Он также извинился перед жителями за то, что «не все получилось»: «Горожане ждали от нас чуть большего. Сожалею, что не получилось оправдать полностью доверие». Дадаев переходит в руководство одной из префектур правительства Москвы.

После объявления в России «частичной мобилизации» в Махачкале вспыхнули массовые протесты. Были задержаны несколько сотен человек и возбуждены около 30 уголовных дел. Глава Дагестана Сергей Меликов признал «ошибки» в ходе мобилизации, отметив, что на войну призывали тех, кто не отвечал заявленным критериям властей, и предупредил глав городов о персональной ответственности. Источники «Медузы» сообщали, что ситуацией в Дагестане обеспокоились и в Кремле — в случае необходимости там готовились подавить протесты силой.

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