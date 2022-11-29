Оккупанты массово ищут в Google, как сдаться в украинский плен 2 29.11.2022, 13:26

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Oтвет на вопрос, кто побеждает, и кто победит.

Запрос в Google «как сдаться в плен» в России поднимается выше запроса «как сдать билет на поезд».

На это обратил внимание телеграм-канал «Не Алексей».

— На случай, если вас вдруг интересовало, с чего бы Пригожин начал лично объяснять, как важно разбивать кувалдой голову Нужину. Или вас интересовало, почему лично Дмитрий Медведев объясняет, что огонь по решившему достать оружие при сдаче в плен россиянину — это преступление против человечества и сдаваться в плен этим укропским извергам никак не можно — ответ на этой картинке.

Когда запрос «как сдаться в плен» поднимается выше запроса «как сдать билет на поезд» и «как сдать на права», надо срочно что-то делать. И не с билетами на поезд, конечно.

Очередь в украинский плен длиннее, чем очередь за айфонами в Нью-Йрке в черную пятницу.

И ещё смешное. По, казалось бы, обратному запросу «як здатися в полон» тоже рассказывается о том, как сдаться в украинский плен, а не российский.

Никто почему-то не планирует сдаваться в российский плен. А в украинский пробки на входе, такая очередь.

Это, в целом, и есть ответ на вопрос, кто побеждает, и кто победит.

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