Ученые рассказали, как растительная диета поможет здоровью кишечника у мужчин 5 29.11.2022, 13:46

1,800

Весь секрет в антиоксидантах.

Крупное исследование, в котором приняли участие 79 952 мужчины из США, показало, что у тех, кто ел наибольшее количество здоровой растительной пищи, риск развития рака кишечника был на 22% ниже по сравнению с теми, кто меньше всего употреблял овощей. Любопытно, что исследователи не обнаружили такой связи у женщин, из которых 93 475 были включены в исследование, пишет techinsider.

«Колоректальный рак является третьим по распространенности раком во всем мире, и риск его развития в течение жизни составляет 1/23 у мужчин и 1/25 у женщин», — рассказывает автор исследования Джихье Ким из Университета Кен Хи, Южная Корея. «Хотя предыдущие исследования показали, что диеты на растительной основе могут играть определенную роль в профилактике колоректального рака, влияние питательных свойств растительной пищи на эту связь было неясным».

Ученые предполагают, что весь секрет в антиоксидантах, содержащиеся в таких продуктах, как фрукты, овощи и цельные зерна. Они могут способствовать снижению риска развития колоректального рака за счет подавления хронического воспаления, которое может привести к развитию опухолей.

«Поскольку мужчины, как правило, имеют более высокий риск развития колоректального рака, чем женщины, мы предполагаем, что это может помочь объяснить, почему употребление большего количества здоровой растительной пищи было связано со снижением риска развития рака именно у мужчин, но не у женщин».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».