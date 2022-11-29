Странности прощания с Макеем 11 29.11.2022, 13:58

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«Тихари» и красные гвоздики от номенклатурщиков.

Как сообщают очевидцы с места событий, в Минске проходит прощание с Владимиром Макеем. К 12 часам дня очередь попасть в Дом офицеров все еще большая. В руках людей можно заметить в основном номенклатурные красные гвоздики, пишет «Салiдарнасць».

Известно, что ранее c министром иностранных дел простился Александр Лукашенко.

Его фото и видео в пустом зале опубликовала его пресс-служба.

Даже после того, как на прощании поприсутствовал Александр Лукашенко, меры безопасности все еще беспрецедентные. Вся площадь усилена «тихарями», в Купаловском скверике и возле метро разместились характерные бусики.

Примечательно, что ранее стало известно, что на прощание с коллегой не приедет российский министр Сергей Лавров. Что вызвало некоторое недоумение и различные догадки.

– Рождение, жизнь и смерть руководителей в диктаторских странах покрыты мраком. Иной раз прямо калейдоскоп версий – вспомните уход из жизни товарища Сталина. Отравили? Не оказали в нужный момент медпомощь? Сам скончался? – пишет Телегарм-канал СерпомПо.

Продолжились странности вокруг внезапно ушедшего из жизни – Владимира Макея, лукашенковского министра иностранных дел.

В МИД России сообщили, что на похороны Макея отправится замглавы МИДа Андрей Руденко. «Информацию подтверждаю. Он будет представлять ведомство», – сухо сообщила Захарова.

Но почему не министр Лавров? Что означает этот демарш с понижением статуса представительства? Тем более, что Лавров должен был бы встретиться с Макеем сегодня, не уйди последний из жизни.

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