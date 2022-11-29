В Гомеле из машины на ходу на проезжую часть выпал 3-летний ребенок 1 29.11.2022, 20:25

Мальчик сам открыл дверь.

В Гомеле из машины на ходу выпал 3-летний ребенок. Подробности случившегося озвучили в УВД Гомельского облисполкома.

В ведомстве сказали, что за рулем машины «Ситроен» находился 32-летний мужчина. Вместе с ним в салоне также была его супруга и 3-летний сын.

Ребенок был на заднем сидении за водителем в детском кресле, однако не был пристегнут. В какой-то момент мальчик вылез из детского кресла и сдвинулся в правую сторону заднего сидения.

- На пересечении улиц Кирова и Комсомольской, малыш самостоятельно открыл дверь, и ребенок выпал на проезжую часть, - заявили в ведомстве.

Водитель авто в этот момент не успел среагировать и остановиться. После случившегося, из салона сразу же выбежала мать ребенка, взяла его на руки и вместе с ним села на заднее пассажирское сидение машины.

Сообщается, что ребенок не пострадал и отделался лишь испугом.

Водитель легкового автомобиля привлечен к административной ответственности по части 14 статьи 18.13 КоАП. Данная статья предусматривает штраф в размере от 2 до 8 базовых величин – от 64 до 256 рублей (по состоянию на 29.11.2022).

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