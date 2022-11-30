«Считаю, это воровство в чистом виде» 5 30.11.2022, 11:35

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В Беларуси квартирантка съехала раньше времени и не досчиталась залога.

Все больше арендодателей, заключая договор с квартирантами, берут залог. Это раньше отношения сторон держались на честном слове, а теперь после десятка историй про нерадивых жильцов, которые за считаные дни убивали метры, собственники предпочитают иметь в запасе несколько сотен рублей, чтобы хоть на мелкий ремонт хватило. Правда, в договорах и приложениях к ним наличие залога и условия его возврата прописываются далеко не всегда: передали деньги из рук в руки и разошлись. А ведь впоследствии именно из-за страховочной суммы могут возникнуть вопросы, пишет onliner.by.

В ситуацию, о которой хотела бы предупредить остальных квартирантов, попала одна из наших читательниц. Девушка арендовала квартиру за $300 по курсу в месяц и столько же отдала хозяйке в качестве залога. Сделала это со спокойной душой, зная, что громить жилье точно не станет.

— Я переехала деревню Копище, так как оттуда мне было удобнее добираться до работы. Из всех вариантов остановилась на красивой и уютной квартире-студии. Заключила с арендодателем официальный договор на год (естественно, на сумму меньше фактической ежемесячной аренды). Хозяйка сразу же попросила залог, сказала, что это формальность, но все же пусть лучше будет: мало ли что где поцарапается или отобьется. Деньги она устно пообещала вернуть в случае расторжения договорных обязательств.

Прожив на этой квартире полгода, я решила съехать, заблаговременно предупредив об этом хозяйку. При этом квартира после меня была в первозданном виде: никакого ущерба имуществу за время проживания нанесено не было. Но арендодатель вернула мне только 50% залога, мотивируя это тем, что договор был заключен на год, а прожила я только половину. Я человек не конфликтный, но чуть не сдержалась, чтобы не попортить то самое имущество на соответствующую сумму. По-хорошему, я считаю, что это воровство в чистом виде.

Поэтому хочу предупредить всех квартиросъемщиков: конкретно и четко проговаривать, за что вы вносите залог, — говорит девушка.

А как считаете вы, кто прав в данной ситуации? Хозяйка, которая удержала 50% от суммы залога за «раннее выселение», или квартирантка, которая, не испортив ничего в студии, вдруг лишилась $150?

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