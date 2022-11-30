В Китае заговорили о «Брянской народной республике» 4 30.11.2022, 13:34

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Такое определение использовало официальное издание Компартии КНР.

Китайский государственный канал CGTN в своем русскоязычном Twitter сообщил о пожаре в «Брянской народной республике», имея в виду возгорание на нефтебазе под Брянском в РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на странице издания.

Утром 30 ноября губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил о пожаре в резервуаре с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 4000 кв. м.

Богомаз заявил, что возгорание произошло из-за «попадания неустановленного боеприпаса с беспилотника».

Канал CGTN на своем аккаунте в Twitter назвал Брянскую область РФ «Брянской народной республикой».

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