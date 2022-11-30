ГосТВ обратилось к астрологу, чтобы узнать судьбу McDonald’s в Беларуси 4 30.11.2022, 16:33

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Необычным «экспертом» заменили чиновников.

Ребрендинг McDonald’s в Беларуси наделал столько шума и слухов, вокруг него столько недомолвок, что с темой попытались разобраться в новой передаче на ОНТ «Как посмотреть». Авторы сюжета не смогли получить комментарий ни у одного чиновника, поэтому за прогнозом обратились к астрологу, пишет MediaIQ.

Такое для телеканала в новинку — по крайней мере с момента появления актуальной версии сайта.

«Карта говорит — все будет стоять, ситуация почти не будет развиваться. Если бы у меня спросили, что лучше для компании, я бы сказала — оставить все как есть. Если собрался уйти — уйти до конца. Если собрался остаться — обратно. В следующем году, если они уйдут, из карты четко видно — будет потеря денег», – рассказала астролог Маргарита Драбеня.

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