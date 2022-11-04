Разведка Британии: Российские генералы приказали стрелять по своим 1 4.11.2022, 12:44

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Войска РФ из-за падения боевого духа развернули заградотряды.

В рядах российских оккупационных войск наблюдается значительное падение боевого духа. В связи с этим командование решило развернуть заградотряды, угрожающие стрелять по своим.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, обнародованном на странице минобороны страны в Twitter. «Из-за низкого морального духа и нежелания воевать российские силы, вероятно, начали развертывание «заградительных войск», или «блокирующих частей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти подразделения грозят расстреливать своих же отступающих солдат, чтобы заставить их наступать. Россия использовала такие заградотряды и в предыдущих войнах.

«В последнее время российские генералы, вероятно, хотели, чтобы их командиры применяли оружие против дезертиров, в частности, возможно, позволяли стрелять в таких военных после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели сохранить оборону вплоть до смерти», – объяснили в британской разведке.

Там также констатировали, что тактика расстрела дезертиров свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил.

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