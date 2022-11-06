Птицы свободы 3 6.11.2022, 14:52

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Фото: Белсат

В Варшаве открылась необычная выставка о белорусском протесте.

Представьте себе митинг, во время которого летят птицы – абсолютно разные: маленькие и большие, хищные и травоядные, но – объединенные своей белорусскостью. Они летят и держат в клювах бело-красно-белые ленточки и флаги… Эту идею еще планирует визуализировать белорусский художник Антон Родионов. Его выставка «Птицы с народом» – утонченная и вкусная – открылась в Музее свободной Беларуси в Варшаве, сообщает «Белсат».

Путь картин с этой выставки, равно как и художника – очень непростой. Антону Родионову пришлось бежать из Беларуси, чтобы не стать одним из политических заключенных – за собственные произведения и мысли.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

– Сотрудники ГУБОПиК создали фейковый аккаунт «Аховы птушак Бацькаўшчыны» в Твиттере, где использовались мои посты из Инстаграма, картины, – рассказал Антон. Выглядело так, будто бы моими работами АПБ призывает к протестам. Через некоторое время мне позвонили из КГБ и пригласили на беседу, но я не пошел и решил уехать из страны. Быстро и оставляя дорогие сердцу работы дома.

Часть картин, представленных на выставке –это качественные репродукции. Оригиналы хранятся в Беларуси и вывезти их, конечно, не получилось.

Фото: Белсат

Антон Родионов рассказал, что птицы для него особые животные. А птицы на его картинах, они – вызваны образами настоящих людей. Каких именно – художник не раскрывает – читатель должен подумать об этом сам:

– Птицы для меня – это символ свободы. Птица – это животное, которое может летать. Я художественными образами смотрю на людей и окружающий мир: кто-то мне напоминает птичку, кто-то белочку. И птицы – это зашифрованные образы людей. И у меня есть мысль написать еще большую картину про птичий митинг – чтобы там были птицы, также и с флагами.

Фото: Белсат

Кроме невероятных птиц с белорусской символикой на выставке можно увидеть работы из цикла «Кибернасекомые» – рассуждение автора о технологиях и природе в будущем, а также картины с рыбами. Одна из таких картин посвящена интеграции Беларуси с Россией:

– Для меня это трагедия, – делится мыслью Антон. – Хотя сейчас это уже произошло, сейчас Беларусь находится под оккупацией России. И большая рыба съедает маленькую. Одно дело какой-то союз, а интеграция – это просто поглощение и растворение в другой культуре.

Фото: Белсат

Своими глазами увидеть произведения Антона Родионова в Музее свободной Беларуси можно до 20 ноября.

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