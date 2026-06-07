Путинский форум под аккомпанемент украинских дронов
- Сергей Фурса
- 7.06.2026, 15:51
Нельзя было пропустить такую площадку.
Путин проводит в Петербурге свой любимый экономический форум с черной икрой, блэкджеком и избранными гостями с Запада.
Витрина России для богатых. И тех, кому не стыдно. Даже Трамп прислал туда к нему какого-то помощника главного дворника Белого дома.
Будет снова рассказывать, как Запад гниет, а российские пенсионеры живут с каждым днем лучше и немцы им завидуют. Догоняют Америку. И нет лучшего инвестиционного климата, чем в России. Особенно для сотрудников ФСБ.
Украинские представители также решили присоединиться, кстати. Представляют там очень горячий сейчас сектор украинского мил-теха. Наш основной драйвер экономического роста и инвестиционного интереса.
Нельзя было пропустить такую площадку. Показать инвесторам возможности, заинтересовать их.
Интересно, что лучше иллюстрирует это собрание: визит добрых дронов на окраину Петербурга с последующим поджогом нефтяных терминалов или специальный гость этого сборища, румынский персонаж Андрю Тейт, известный мизогонист, торговец людьми и насильник?
Хотя, с другой стороны, экономические форумы должны демонстрировать реальность. И реальность теперь такова.
Экономические форумы над государствами теперь такие...
Сергей Фурса, «Фейсбук»