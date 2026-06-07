Дроны ССО ударили по двум крупным нефтехранилищам в Крыму: яркое видео 1 7.06.2026, 15:29

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Украинский спецназ раскрыл детали операции.

Украинские дроны атаковали нефтебазу вблизи Ленино и морской нефтяной терминал в Феодосии. Оба объекта имеют важное значение для логистики РФ.

Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.

В ночь на 7 июня подразделения Middle-strike Сил специальных операций нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму - нефтебазе «Семиколодезянская» и морскому нефтяному терминалу в Феодосии.

Как сообщили в ССО, нефтебаза «Семиколодезянская» расположена в поселке Еди-Кую, который российские оккупанты называют Ленино. Объект находится примерно в 200 километрах от линии боевого соприкосновения и используется войсками РФ как перевалочный пункт для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива, битума и других нефтепродуктов.

На территории нефтебазы размещены девять резервуаров вместимостью от 700 до 3000 кубометров. Именно отсюда топливо железнодорожными цистернами доставляют по Крыму и на другие временно оккупированные территории Украины для нужд российской армии.

Кроме того, украинские беспилотники поразили морской нефтяной терминал в Феодосии, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта. На объекте находятся семь резервуаров для хранения топлива объемом 10 и 20 тысяч кубометров.

По данным ССО, терминал является многофункциональным комплексом для перевалки нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн на морские суда. Российские оккупационные силы используют его для формирования запасов горючего и обеспечения оккупированного Крыма в случае чрезвычайных ситуаций.

«Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обессиливания врага вести войну против Украины», - подытожили военные.

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