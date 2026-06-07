Дроны атаковали Крым: пылают нефтебазы в Феодосии и Ленино 7.06.2026, 8:51

Также взрывы были слышны в районе Севастополя и Симферополя.

В ночь на 7 июня беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Под атакой оказались объекты нефтяной промышленности россиян, пишут «Фокус» и OBOZ.UA.

Дроны атаковали нефтебазы сразу в двух населенных пунктах Крыма: в Феодосии и в Ленино. Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.

Также взрывы были слышны в районе Севастополя и Симферополя. В населенном пункте Нижнегорский ночью мог произойти удар по воинской части, отметили аналитики.

Атака на нефтебазу в Феодосии

Взрывы в оккупированном Крыму начали раздаваться после полуночи. Сначала их слышали в Джанкойском районе, через несколько минут очевидцы информировали о стрельбе и звуках пролета беспилотников в Феодосии.

Аналитики предположили, что под ударом БпЛА в Феодосии оказалась местная нефтебаза. При этом официальных данных по этому поводу на момент публикации не поступало.

«О прилетах пока неизвестно. Росвояки стреляли с нефтебазы и взрывы раздавались с той стороны, сообщают подписчики», — пишут мониторинговые каналы.

Атакована нефтебаза в Ленино

Минимум два взрыва в Ленинском районе Крыма прозвучали около 02:05 – 02:09 ночи. «Крымский ветер» со ссылкой на сообщение подписчика написал о вероятной атаке на полуостров с применением ракет либо реактивных дронов.

Спустя минуту паблик сообщил о третьем взрыве и «вероятном прилете по нефтебазе в Ленино», после которого в районе этого объекта местные жители наблюдали зарево от пожара.

В Exilenova+ атаку подтвердили.

«В ночь на сегодня в пгт Ленино (Крым) была атакована Семиколодезянская нефтебаза. Также сервис NASA firms подтверждает пожар на нефтебазе», – отмечено в сообщении.

Расположенная в поселке Ленино (с 2023 года – Еды-Кую) Семиколодезянская нефтебаза находится в центре населенного пункта. Она функционировала еще со времен СССР, однако в 1990-х годах предприятие было закрыто.

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В 2015 году, после аннексии Крыма Россией, работу базы возобновили. С тех пор ею управляет российская компания «БК-Терминал».

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