Массированная атака на Крым: в Севастополе, Симферополе и Керчи прогремели мощные взрывы 1 4.06.2026, 7:40

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Крымский мост перекрыт, под ударом военные базы РФ и аэродромы.

Поздно вечером 3 июня и после полуночи в разных уголках оккупированного Крыма были слышны взрывы и активная работа ПВО. В сети пишут об атаке на Севастополь, Симферополь и ряд военных аэродромов россиян, передает «Фокус».

Около полуночи произошло попадание БПЛА по воинской части ВС РФ в центре Симферополя. Об этом сообщили в мониторинговых Telegram-каналах.

«В 23.44 в центре Симферополя прилет в российскую воинскую часть, сообщают подписчики», — говорится в сообщении.

Кроме того, серию взрывов и активную работу российской ПВО было слышно в районе военных аэродромов «Кача», «Саки», «Бельбек» и неподалеку от аэропорта «Гвардейское». Под ударом также оказался поселок Гресовский под Симферополем, рядом с которым расположены две нефтебазы, пишут мониторинговые каналы. Аналитики отмечают, что эти нефтебазы уже были атакованы в октябре прошлого года, и обе они принадлежат к сети АЗС TES.

Так называемый «губернатор» Севастополя Развожаев атаку на город подтвердил, заявив о якобы сбитии по меньшей мере 7 дронов.

«Уже сбито 7 БпЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы», — сообщил оккупационный чиновник.

Мощные взрывы в Керчи

На фоне массированной атаки беспилотников на временно оккупированный полуостров в ночь на 4 июня власти перекрыли Крымский мост. Через несколько минут в Керчи прогремела серия мощных взрывов.

Россияне перекрыли Крымский мост для движения автомобильного транспорта около 02:40 часов. Об этом говорится в сообщении мониторингового канала, который следит за ситуацией на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — предупредили россиян.

Через некоторое время проукраинский мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» информировал, что в Керчи было слышно не менее 6 сильных взрывов. В российских пабликах написали, что в Керчи работает противовоздушная оборона, и призвали не снимать объекты инфраструктуры и работу ПВО.

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