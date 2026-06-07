Белорусы шли по лесу и встретили медвежонка под Борисовом
- 7.06.2026, 15:36
Мужчина предложил угостить медвежонка пирожком.
Белорусы встретили медвежонка, когда шли по лесу под Борисовом. Подробности сообщает kraj.by.
Инцидент случился неподалеку от деревни Клетное, которая расположена в Борисовском районе. Белорусы шли по лесу и в непосредственной близости от себя встретили медвежонка. Заметив людей, хищник замер на месте, попятился назад и спокойно ушел вглубь леса.
Мужчина предложил угостить медвежонка пирожком, но женщина его остановила, боясь напугать животное.