Белорусы шли по лесу и встретили медвежонка под Борисовом 7.06.2026, 15:36

Иллюстрационное фото

Мужчина предложил угостить медвежонка пирожком.

Белорусы встретили медвежонка, когда шли по лесу под Борисовом. Подробности сообщает kraj.by.

Инцидент случился неподалеку от деревни Клетное, которая расположена в Борисовском районе. Белорусы шли по лесу и в непосредственной близости от себя встретили медвежонка. Заметив людей, хищник замер на месте, попятился назад и спокойно ушел вглубь леса.

Мужчина предложил угостить медвежонка пирожком, но женщина его остановила, боясь напугать животное.

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