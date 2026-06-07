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Белорусы шли по лесу и встретили медвежонка под Борисовом

  • 7.06.2026, 15:36
Белорусы шли по лесу и встретили медвежонка под Борисовом
Иллюстрационное фото

Мужчина предложил угостить медвежонка пирожком.

Белорусы встретили медвежонка, когда шли по лесу под Борисовом. Подробности сообщает kraj.by.

Инцидент случился неподалеку от деревни Клетное, которая расположена в Борисовском районе. Белорусы шли по лесу и в непосредственной близости от себя встретили медвежонка. Заметив людей, хищник замер на месте, попятился назад и спокойно ушел вглубь леса.

Мужчина предложил угостить медвежонка пирожком, но женщина его остановила, боясь напугать животное.

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