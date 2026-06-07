Пашинян ответил Лукашенко 3 7.06.2026, 16:29

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НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер Армении рассказал, как относится к озвученному диктатором сценарию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявления о «украинском сценарии» из-за возможной смены внешнеполитического курса, а также о якобы необходимости провести референдум по выбору между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском Союзе.

Комментарии Пашиняна прозвучали в воскресенье, 7 июня, на брифинге после того, как он проголосовал на парламентских выборах, которые сегодня проходят в Армении.

На вопрос об угрозах белорусского диктатора Александра Лукашенко относительно возможного «украинского сценария» для Армении Пашинян лаконично ответил: «Знаете, это несерьезно».

Он также отметил, что Армению не могут лишить статуса члена ЕАЭС, поскольку «там решения принимаются консенсусом».

«Что касается проведения референдума — ЕАЭС или ЕС, то должен быть предмет референдума, а для этого Армения как минимум должна официально обратиться с заявкой для того, чтобы стать членом ЕС или получить статус кандидата в члены ЕС», — цитирует NEWS.am Пашиняна.

Сейчас, указал армянский премьер, нет ни того, ни другого.

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