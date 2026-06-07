«Прогремит сильно и даст Украине козырь» 7.06.2026, 11:47

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Z-военкор предсказал курскую операцию ВСУ в Крыму.

Российский Z-военкор Дмитрий Стешин прогнозирует появление украинского десанта во временно оккупированном Крыму и проведение украинской армией операции на полуострове подобной той, которая ранее была проведена в Курской области.

Об этом пропагандист заявил в эфире радио «Комсомольская правда». Фрагменты этого эфира публикует украинский блогер Денис Казанский на своем YouTube-канале.

По словам Стешина, такая операция станет настоящей информационной бомбой и даст Украине козыри в будущем переговорном процессе.

«Чего ждать? Ждать десанта в Крым, который будет отчасти пиар-акцией, и очень долго с ним будем возиться, как обычно», – заявил пропагандист.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, идет ли речь о курском варианте операции, Стешин сказал, что да. «Не в таких масштабах, конечно. Но вот как пиар-акция это прям прогремит очень сильно и обозначит все козыри и позицию Украины на переговорах, если они будут продолжаться», – добавил он.

По мнению Стешина, именно для проведения такой операции Украина сейчас перерезает логистику оккупантов в Крым. Он признал, что свободного проезда на полуостров уже нет.

Пропагандист также рассказал, что украинские беспилотники контролируют трассы на временно оккупированной территории Донецкой области. Речь идет о трассах Донецк – Мариуполь, Донецк – Новоазовск, Донецк – Горловка.

Кроме того, во время этого эфира Стешин заявил, что заявления российского диктатора о наступлении армии РФ на фронте не соответствуют действительности. По его словам, в большинстве случаев российские военные снимают постановочные видео, составляют фальшивые доклады и передают это все наверх.

«Можно показать двух бойцов наших из развалин, высунувшихся в дырку в разваленной крыше и растянувших российский флаг, и сразу поставить галочку, что населенный пункт «освобожден». Я думаю, что в большинстве случаев именно так и делается», – заявил пропагандист.

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