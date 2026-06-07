«Для Путина эта тема максимально болезненная»
- 7.06.2026, 13:19
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Зеленский попал в точку.
Для Путина самое главное - это его здоровье и долголетие, сообщил политический обозреватель Иван Яковина.
Вопросу своего долголетия глава Кремля уделяет много времени и выделяет на это большое количество денег, именно поэтому даже комментировать письмо Зеленского он начал не с главного, а упоминания о его преклонном возрасте, что возмутило и расстроило российского диктатора.
Об этом Иван Яковина рассказал на своем YouTube-канале.
Журналист отметил важный нюанс в реакции главы Кремля на письмо президента Украины: «Это письмо явно Путина сильно задело. Комментировать его содержание Путина начал не с вопросов войны и мира, а с того, что Зеленский упомянул его преклонный возраст. Для Путина тема физического старения максимально болезненная. Возраст - это то единственное, с чем он никак не может справиться и очень на эту тему переживает. Я думаю, что даже захват Украины у Путина на втором месте по важности после продления собственного долголетия».
«Путин очень хотел бы быть и казаться молодым. В каждой его резиденции есть косметологический кабинет. Там ему регулярно делают уколы ботокса, блефаропластику, вкачивают гиалуроновую кислоту и так далее. Он очень следит за своей внешностью. Для поддержания долголетия он даже, как сообщалось, купается в крови маралов и проводит разные всякие страшные ритуалы с жертвоприношениями и шаманами из Сибири», - пояснил Яковина.