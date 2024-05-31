СМИ: В сгоревшей резиденции Путина проводились странные эксперименты 8 31.05.2024, 7:58

12,928

Стали известны новые подробности пожара.

В Онгудайском районе Республики Алтай произошел пожар в неофициальной резиденции российского диктатора Владимира Путина. Как сообщал сайт Charter97.org, почти полностью выгорело одно здание.

Журналисты проанализировали фотографии пожара, которые сделали активисты. Так, цвета фасада, расположение построек, зеленые насаждения, рельеф и крыша на снимках активистов совпадают с элементами на прежних фото резиденции Путина. Также утверждается, что фото были сделаны 30 мая.

Официально российская сторона не комментировала информацию о пожарах в этом районе.

Резиденция Путина на Алтае оформлена как санаторий «Газпрома». О строительстве этой дачи стоимостью около 3 млрд рублей стало известно в 2009—2010 годах. В 2011 году российские журналисты попытались попасть в санаторий, но охрана отказала им, сославшись на особый статус объекта, предназначенного для первых лиц страны.

Дача Путина расположена в месте слияния рек Урсул и Катунь. Там почти не бывает снега зимой, а плюсовые температуры наблюдаются с марта. Путин многократно останавливался в этом «санатории» во время неофициальных визитов на Горный Алтай, пишет nv.ua.

Возле резиденции также находится закрытое спецхозяйство, где разводят маралов — крупных благородных оленей. Из них, в частности, добывают кровь из их пантов. В 2016 году перед заседанием Госсовета на Алтае для Путина, как писали СМИ, приготовили 70 килограммов пантов — в крови из рогов принимают ванны, которые считаются целебными, однако научных обоснований лечебным свойствам крови нет.

Ранее издание «Проект» со ссылкой на людей из окружения Путина утверждало, что тогдашний министр обороны Сергей Шойгу привил Путину любовь к кровавым ваннам на Алтае. Такие процедуры также якобы любит глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В этой алтайской резиденции также, предположительно, находится один из бункеров Путина. Местные жители видели вертолет Путина близ резиденции во время пандемии COVID.