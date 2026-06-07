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«Птицы несколько дней кружили над местом»

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  • 7.06.2026, 16:22
  • 4,618
«Птицы несколько дней кружили над местом»
Иллюстрационное фото

Что произошло в лесу под Минском.

Что произошло в лесу под Минском, где нашли погибших птенцов серой цапли. Подробности рассказали в эфире госТВ.

Жители деревни Кайково, которая расположена в Минском районе, пришли на автобусную остановку и заметили в лесу поваленные деревья, разоренные гнезда и 15 мертвых цапель. Кадры с погибшими птицами были опубликованы в социальных сетях. Местные жители считали цапель достопримечательностью, так как птицы облюбовали место и постоянно вили там гнезда.

По словам жителей, лес начал сохнуть. Причиной называли короеда.

Ответ на вопрос, кому именно мешали птицы, пока не найден. Однако к приезду инспекции 15 мертвых птенцов цапель (им не хватило буквально недели, чтобы начать летать) успели закопать. Захоронение было найдено в момент расчистки леса.

По словам руководителя центра помощи диким животным Ирины Трояновской, у птенца было сломано крыло, он находится на карантине.

- Если у него восстановится крыло, они прекрасно улетают от нас. Мы их выпускаем всех. Он уже достаточно взрослый, он к нам привыкнуть не успеет, даже если мы будем очень стараться, - отметила специалист.

Вернутся ли серые цапли на прежнее место – пока не ясно. Но местные жители видели, как взрослые особи птиц кружили несколько дней над разоренными гнездами.

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