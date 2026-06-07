Психологи объясняют почему «типаж партнера» может быть иллюзией 1 7.06.2026, 15:45

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Мы влюбляемся в людей или в повторяющиеся сценарии отношений?

Многие люди замечают, что в их романтической жизни повторяются одни и те же сценарии. Партнеры могут отличаться внешне, по профессии и характеру, но эмоциональная динамика отношений оказывается удивительно похожей, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Психологи отмечают, что вопрос о «типе» партнера может быть не таким простым. Исследования показывают, что люди действительно склонны выбирать похожих партнеров по уровню образования, ценностям, личностным чертам и даже внешним признакам. Однако это лишь часть картины.

В основе повторяющихся выборов часто лежат устойчивые психологические паттерны, формирующиеся в раннем опыте отношений. Согласно теории привязанности, наши первые эмоциональные связи влияют на то, какие сценарии близости, доверия и конфликта мы считаем «нормальными» во взрослой жизни.

В результате человек может бессознательно тянуться к знакомым, но не всегда здоровым моделям отношений. Например, к эмоционально недоступным партнерам или к тем, чье одобрение нужно постоянно заслуживать. Такая динамика может восприниматься как «химия», хотя на деле это повторение привычного опыта.

Эксперты подчеркивают, что притяжение часто связано не столько с конкретным человеком, сколько с привычным эмоциональным состоянием. При этом ощущение знакомости может создавать иллюзию безопасности, даже если отношения приносят стресс.

Психологи делают вывод, что «типаж» не является приговором. Осознание собственных паттернов позволяет людям менять выбор партнеров и выходить из повторяющихся сценариев, создавая более здоровые отношения.

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