Российские пропагандисты взвыли из-за операции Украины по изоляции Крыма 2 7.06.2026, 15:09

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Полуостров оказался западней.

Новость о том, что Украина ударом дронов парализовала движение на въезде в Крым, всколыхнула Z-каналы. Они видят признаки того, что ВСУ проводят уже не первый год операцию по деоккупации полуострова. Интересный пост по этому поводу опубликовал довольно популярный Z-ресурс «Мадам секретарь», передает Dialog.UA.

Он уверяет, что блокада полуострова Украиной — «не какая-то разовая удачная операция украинцев и не случайное совпадение обстоятельств».

«Становится заметна довольно длинная и последовательная стратегия… В основе лежала делительная морская кампания. Сначала был Змеиный. Затем расчистка морского коридора и открытие Одессы для экспорта. Потом удары по Черноморскому флоту и постепенное вытеснение его из западной части Черного моря. Затем изоляция Крыма и ограничение возможностей российского флота. Параллельно годами шла работа по российской логистике. Сначала массовые удары по Крымскому мосту. Потом началась системная кампания против нефтеперерабатывающих заводов и топливной инфраструктуры… Постепенно возник дефицит топлива. После этого началось давление уже непосредственно на транспортную инфраструктуру и пути снабжения. Крымский мост утратил часть своих возможностей. Основная нагрузка легла на сухопутный маршрут. Теперь давление оказывается и на него», — пишет Z-канал.

Он уверяет, что все эти операции связаны между собой и подчинены одной цели — изоляции оккупированного полуострова. Одесский коллаборант Игорь Димитриев согласился с таким мнением. Он отметил, что Крым является для России слабым местом. «На данный момент у Украины в распоряжении несколько новых типов вооружения, которые созданы для конкретной задачи — изоляции района боевых действий в причерноморско-приазовском регионе… Вообще, нужно понимать, что Крым с логистической стороны очень-очень уязвимое место… Странно было слышать про то, что «Крым — это непотопляемый авианосец». В войнах прошлого Крымский полуостров для тех сил, кто его оборонял, оказался обычно западней. Крым практически всегда легко брали штурмом, а обороняющиеся выбраться из него не могли», — написал Димитриев.

Он усомнился, что Украина пойдет штурмом на полуостров. По его мнению, цель Украины — это сделать пребывание российских военных в Крыму, а также использование его в военных целях невозможным.

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