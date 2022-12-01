Кто вонзил нож в спину Путина? 1 Иван Яковина, «Новое время»

1.12.2022, 8:35

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Иван Яковина

Кремль собирался устроить дефицит нефти на мировых рынках, но что-то пошло не так.

Этой зимой начнут работать суперважные санкции против российской нефти. Поставки российской нефти на Запад будут запрещены. Ну и с Востоком не все так просто. Потому, что Турция сейчас объявила, что разрешает проход через Босфор и Дарданеллы только тех танкеров с российской нефтью, которые застрахованы. А застраховать танкеры можно будет только в том случае, если эта нефть по своей цене будет продаваться ниже определенного ценового потолка, который собирается сейчас Запад ввести.

Каким будет потолок — еще не решили пока. Говорили про $60 за баррель, может быть и меньше, может и $30 за баррель. Путин сказал, что запретит продавать нефть в соответствии с ценовым потолком, но куда ему деваться. Очень может быть знаете, что в результате? Россия будет продавать свою нефть прямо в Турцию — из Новороссийска будут ходить танкеры, сгружать нефть в турецких портах или на танкер турецкий перегружать эту нефть, продавать прямо в море. И дальше уже «турецкая» нефть будет идти через Босфор и Дарданеллы, и нефть эта будет застрахована.

Для Турции это будут гигантские прибыли. Для России — огромные убытки. Но хоть какая-то денежка будет капать в российский бюджет.

Задача Запада — не убрать российскую нефть с мирового рынка, а сделать торговлю ею для РФ невыгодной, чтобы не было денег у Путина на войну. Вот этой фундаментально цели Запад, скорее всего, достигнет. А поможет Турция, которая после саммита на Бали фактически присоединилась к западным санкциям в отношение российской нефти.

Но и это — не единственный нож в спину.

Американцы сейчас фактически сняли запрет на торговлю нефтью из Венесуэлы. Это означает, что сумели договориться как-то американцы с венесуэльцами. Страной-то управляют, по сути дела, две мафии — одна кокаиновая, другая — нефтяная. С кокаином все просто: его на перекладных везут в Европу и Америку, с нефтью тяжело. Ее много, она очень густая, тяжелая, самая тяжелая в мире. Для ее добычи нужны технологии США. Россия таких технологий предложить не может. Поэтому венесуэльцы махнули рукой на Россию.

Мадуро (местному диктатору) она нужна была, когда он ругался с Америкой. Например, единственная большая венесуэльская гидроэлектростанция на реке Ориноко работает с помощью российских специалистов, потому, что все венесуэльские специалисты из Венесуэлы смылись. Но теперь россиян заменят американцами. Россия реально стала посмешищем вследствие своей неудачной, мягко говоря, военной кампании в Украине. Никому ничего гарантировать не может. От нее бегут даже армяне в рамках ОДКБ. Что же тогда говорить о венесуэльцах.

Короче, на фоне этих новостей цены на нефть покатились вниз, снижаются уже пару недель. И вот на этом фоне российское правительство срочно вызвало на серьезны переговоры в Москву. Сказали, чтобы явился до конца года.

Путин собирался устроить дефицит нефти на мировых рынках. А латиноамериканец взял и вонзил ему нож в спину. Не думаю, что Мадуро приедет. Потому, что Путин слаб, всем на него наплевать. Никому ничего предложить уже не может, а Мадуре нужны деньги. У Путина денег нет. Поэтому, скорее всего, думаю, что и Мадуро прокатит Владимира Путина.

Иван Яковина, «Новое время»

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