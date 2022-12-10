«Лучше сразу сдаться»: Гиркин назвал переломный момент, после которого Россия проиграла 2 10.12.2022, 12:00

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Экс-главарь боевиков «ДНР» увидел «знак».

Переломным моментом в войне, развязанной Кремлем против Украины стало бегство российской армии из Херсона. Впереди Россию ждет поражение. Такое мнение высказал офицер ФСБ РФ, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), передает Диалог.UA.

«Оставление Херсона на данный момент поставило точку над надеждами на стратегические планы нашего командования по возобновлению генерального наступления в Украине с решительными целями. Оставление Херсона - знак того, что РФ перешла в Украине к стратегической обороне», - заявил российский диверсант.

Он считает, что это приведет к поражению российской армии, так как РФ находится перед лицом противника, который превосходит его и технически, и численно.

«Если мы ведем войну, как ее ведет Украина, мы должны воевать. Если мы ведем «СВО», которое они намереваются прекратить в любой момент, тогда сразу надо не мучить людей и сдаваться. Потому что так войну не выигрывают. Не выигрывают так войны, так войны проигрывают. А свою страну спускают в унитаз», - подчеркнул Стрелков.

Отметим, что Стрелков вернулся в Москву уже спустя пару месяцев после того, как отправился в Украину якобы воевать. Он сразу же обрушился с острой критикой на военно-политическое руководство РФ за то, что оно, по его мнению, недостаточно сил прилагает для захвата Украины. Так, Стрелков сообщил, что в рядах оккупационной армии РФ царит уныние, солдаты не понимают вообще, за что воюют.

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