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Пеший «Валет»

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  • 10.12.2022, 12:12
  • 7,586
Пеший «Валет»

Позор диктатора на саммите в Бишкеке вызвал резонанс в Сети.

Лукашенко опозорился перед участниками саммита ЕАЭС в Бишкеке. Диктатор опоздал на саммит и «оправдал» это тем, что «у него не завелся «Мерседес».

Новость о «пешем походе агента «Валета» вызвала шквал комментариев у читателей charter97.org

«Агент «Валет» на конспиративной квартире задержался».

«В кыргызских телеграм-каналах появилась информация, что он намеренно приказал остановить свой лимузин, не доезжая до красной дорожки, чтобы журналисты не засняли душераздирающее зрелище его восхождения по ступеням достаточно высокой лестницы дворца. В Бишкеке местные телеграм-каналы пишут, что Лукашенко сначала одиноко бродил вокруг дворца, пытаясь войти с черного хода, но потом подождал когда журналисты уйдут и стал самостоятельно пытаться подняться по парадным ступенькам к залу заседания глав государств ЕАЭС. В сети уже появилось неофициальное видео, как он дважды останавливает свое движение вверх по лестнице и обращается за помощью к охранникам внизу».

«Шел пешком. По дороге встретил погибшего на фронте отца и Скорину Питерского. Вместе почитали стихи Быкова. Потом вспомнил, что на саммит ЕЭС опаздывает…»

«Скорее всего, его охрана узнала, что Петров и Боширов уже смазали Новичком сиденье в его Мерседесе».

«Пеший валет..... Ха-Ха-Ха!!!»

«Может боялся что его взорвут? Если на следующих встречах будет опаздывать или приезжать заранее, значит 100%, взял пример с ботексного».

«Надо было на Тесле, которую Илон Маск подарил, или там батарейки сели?»

«Да, плешивый, пора на «Джили» - посмеемся все вместе».

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