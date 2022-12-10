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Столтенберг: НАТО может вступить в войну против России

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  • 10.12.2022, 12:30
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Столтенберг: НАТО может вступить в войну против России
Йенс Столтенберг
Фото: Charter97.org

Генсек Альянса назвал условие, при котором это произойдет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасается того, что боевые действия в Украине «выйдут из-под контроля».

Об этом сообщает NRK.

Он допустил, что НАТО может вступить в войну против России.

«Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим», - заявил Столтенберг.

Он отметил, что «нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна».

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