Белорус, продававший воздух в Минске, открыл «Шаурму в рассрочку» в Витебске 2 10.12.2022, 14:04

2,376

Блогер обещает рассматривать «заявку на кредит» за три минуты.

Могилевский блогер Женя Онегин, который в конце ноября продавал пакеты с воздухом на минском фермерском рынке, открыл в Витебске фудтрак с шаурмой в рассрочку.

«Сегодня в городе Витебск могилевский блогер Женя Онегин открыл первое в Европе заведение, где официально можно оформить шаурму в рассрочку, — рассказывается в видео. — С самого утра около фудтрака с шаурмой наблюдается бесконечная очередь. Шаурму можно взять по карте покупок либо по предъявлению паспорта. В течение трех минут специалист рассмотрит вашу заявочку и выдаст вам шаурму в кредит всего лишь под 75% годовых. «Шаурму в рассрочку» Женя Онегин открыл с той целью, чтобы порадовать людей перед Новым Годом и предоставить возможность абсолютно каждому человеку позволить себе шаурму и как следует ей насладиться».

Напомним, в конце ноября в TikTok завирусилось видео Жени Онегина о том, как он продавал на минском фермерском рынке надутые целлофановые пакеты с разными видами воздуха.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».