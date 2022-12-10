Президент Кыргызстана опроверг ложь Лукашенко о «заглохшем Мерседесе» 13 10.12.2022, 14:51

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Фото: Getty Images

Диктатора публично унизили.

Лукашенко опозорился перед участниками саммита Евразийского экономического союза в Бишкеке, сказав, что едва не опоздал на встречу из-за того, что его Mercedes якобы не завелся. На этом унижение диктатора не закончилось.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев опроверг это заявление.

Как уточнил пресс-секретарь киргизского президента, автомобиль ожидал Лукашенко уже в заведенном состоянии, просто белорусский диктатор по непонятным причинам решил пойти пешком.

Белорусы высмеяли неадекватное поведение Лукашенко на саммите ЕАЭС, отметив что «пеший «Валет» мог бояться покушения.

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