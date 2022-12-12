Лукашенко хочет отправить половину чиновников в колхозы

Лукашенко хочет отправить половину чиновников в колхозы3
- 12.12.2022, 16:57
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Диктатор уверен, что работа в сельском хозяйстве будет честью для них.
Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов предложил сократить чиновников в исполкомах и отправить их на работу в сельское хозяйство, передает БелТА.
Диктатор заявил, что легко можно уволить половину работников. По его словам, сокращения позволят увеличить зарплату оставшимся сотрудникам.
— Я справился бы с 45-ю (сотрудниками). А весь остальной фонд разделите так, как вы считаете нужным, среди оставшихся. И что-то потом – будет экономика развиваться – из бюджета добавим, — отметил Лукашенко.
Он уверен, что работа в сельском хозяйстве будет честью для них.
— Слушайте, в мои времена пойти с райкома партии и с райисполкома директором совхоза или председателем колхоза неимоверная была честь. В очереди стояли. Ну если они надежные, крепкие у вас в райисполкоме, ну, идите поработайте, — заявил Лукашенко.