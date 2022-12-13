Клиенты Wildberries жалуются, что маркетплейс опять ввел плату за возврат товара 13.12.2022, 20:05

МАРТ повторно потребовал все устранить.

Клиенты Wildberries жалуются, что интернет-магазин опять решил ввести плату за возврат товаров надлежащего качества. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявили, что это незаконно, и повторно предписали устранить нарушение. Продавца привлекут к административной ответственности.

Как сообщили в ведомстве, российский маркетплейс с 9 декабря опять ввел плату за возврат товаров надлежащего качества, но не подошедших покупателю. Об этом потребителям сообщается в разделе «Корзина», сумма платы — 1,98 рубля, 2,97 рубля или 3,96 рубля за возврат на склад при отказе от товара.

— Это требование продавца является незаконным, — заявили в МАРТ, добавив, что повторно вынесли предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Ведется работа по привлечению должностного лица продавца к административной ответственности.

Напомним, ранее в этом году онлайн-площадка уже вводила плату за возврат товаров на склад — она составляла 3 рубля. В тот раз МАРТ также признал требование продавца незаконным и вынес предписание об устранении нарушения.

По закону, если потребитель намерен сдать товар надлежащего качества, продавец должен в течение семи дней вернуть ему уплаченную сумму, уточнили в министерстве.

С 9 декабря Wildberries также ввел (но уже через несколько дней отменил) ограничение на срок хранения товаров в пункте выдачи — 7 дней вместо 14. Такое нововведение должно было уменьшить нагрузку на них в преддверии праздничного ажиотажа, однако вызвало недовольство у многих клиентов маркетплейса.

Кроме того, покупатели по всей Беларуси жаловались на очереди, в которых приходилось выстаивать по нескольку часов: из-за выросшего числа заказов продавцам было трудно справиться с наплывом людей.

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