В Казахстане отказались блокировать новости о войне по требованию Роскомнадзора 2 13.12.2022, 20:11

1,292

Издание «Власть» не намерено исполнять запросы российского ведомства.

Роскомнадзор потребовал от казахстанского издания «Власть» удалить несколько новостей про войну в Украине. Редакция ответила, что не намерена исполнять запросы российского ведомства. Об этом рассказало само издание.

Роскомнадзор, в частности, потребовал удалить опубликованную в июле новость про обстрел украинского города Винница, в результате которого погибли десятки человек. Кроме того, ведомство призвало издание убрать с сайта новость о количестве погибших мирных жителей в Мариуполе.

За отказ Роскомнадзор угрожал внести «Власть» в единый реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию, а также заблокировать его на территории России.

Издание отказалось выполнять требование Роскомнадзора. Редакция подчеркнула, что «Власть» — казахстанское издание, его деятельность не регулируется законами и надзорными ведомствами России.

«Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру», — говорится в заявлении издания.

После начала войны в Украине в России ввели военную цензуру, а крупнейшие свободные от влияния государства издания были закрыты. 26 февраля Роскомнадзор начал рассылать уведомления в СМИ о необходимости удалить информацию о боевых действиях. В начале марта Госдума приняла закон об уголовной ответственности за публичное распространение «фейков» о российской армии. В конце октября в российские суды поступило почти 4800 административных дел о дискредитации российской армии.

С тех пор Роскомнадзор регулярно блокирует сайты, в том числе российских СМИ. За прошлую неделю, с 5 по 11 декабря, в России заблокировали почти 15 тысяч интернет-ресурсов, писал Коммерсантъ». Это в три раза больше, чем в среднем блокировалось сайтов в течение года (4,9 тысяч в неделю).

Ранее Генпрокуратура подготовила для Роскомнадзора инструкции по закрытию СМИ. Новыми основаниями для закрытия СМИ в России стали статьи с так называемыми фейками о российской армии, а также материалы, которые якобы дискредитируют вооруженные силы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».