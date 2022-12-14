Комитет госконтроля Беларуси взялся за проверку подарочных сертификатов 2 14.12.2022, 21:27

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КГК выясняет, есть ли у них «срок годности».

Комитет госконтроля Беларуси взялся за подарочные сертификаты. В ведомстве пытаются разобраться, есть ли так называемый срок годности у подарочных сертификатов, информирует пресс-служба КГК.

В КГК Гомельской области задались вопросом, насколько справедливым является тот факт, что подарочные сертификаты нельзя отоварить после того, как у них истек срок годности.

Отмечается, что многие организации торговли и оказания услуг в качестве подарка предлагают покупать именно подарочные сертификаты. Согласно законодательству, данные сертификаты могут быть бессрочными или же выпускаться на длительные сроки. Продавцы, в свою очередь, могут предусматривать порядок и условия их продления.

В ведомстве замечают, что это происходит лишь «в теории», а на вот на практике действия подарочных сертификатов ограничены сроками, от 2 до 6 месяцев, и не имеют возможности продления.

Чтобы выяснить, насколько это справедливо и почему права продавцов сильнее защищены, нежели права потребителей, Комитет госконтроля принял решение провести горячую линию 15-16 декабря текущего года.

Сообщается, что на «горячую линию» белорусы могут сообщить сведения о проблемных вопросах, которые у них возникают во время отоваривания подарочных сертификатов. В том числе, об отказах организаций торговли и услуг в их продлении или же возврате денежных средств в том случае, если у его владельца имеются на это объективные причины.

Кроме того, ведомство также интересует мнение и представителей субъектов предпринимательства, которые реализуют товары по подарочным сертификатам, о том, какие проблемы имеются в этой сфере деятельности и путях их решения.

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