ISW: Россию ждут «каскадные последствия» 8.06.2026, 9:18

Фото: Третий армейский корпус

ВСУ взяли под контроль логистику россиян на юге.

Удары средней дальности (middle strike), которые Украина наносит по логистическим маршрутам россиян на оккупированных территориях юга и востока Украины, продолжают нарушать российскую логистику, и эти оперативные последствия, вероятно, будут только усиливаться в ближайшее время.

Такой прогноз озвучивает в своем отчете Институт изучения войны.

Аналитики ISW обратили внимание на потенциальные последствия украинского огневого контроля над российскими логистическими маршрутами вдоль автомагистрали М-04 Изварино-Донецк-Днепр. Еще 31 мая Третий армейский корпус ВСУ заявил, что Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка и даже район КПП Изварино на границе с Россией (все — Луганская область) отныне находятся под контролем беспилотников Третьего армейского корпуса.

Специалисты ISW со ссылкой на оценки украинских дронаров констатируют, что эта трасса М-04 является даже более важным логистическим маршрутом для оккупантов, чем автомагистраль М-14, которая соединяет Ростовскую область с Крымом через юг Украины. Через М-04 Россия поставляет грузы в оккупированный Крым, юг Украины, Луганскую область (через Миллерово и Каменск-Шахтинский в Ростовской области) и Донецкую область (через Новошахтинск в Ростовской области).

В ISW добавляют, что автомагистрали М-04 и М-14 взаимосвязаны, при этом украинские войска наносят удары и по участкам автомагистрали H-20, которая соединяет трассы М-04 с М-14 через Донецк. Поэтому, как предполагают специалисты, удары Украины, вероятно, вызовут еще более глубокие каскадные последствия в оперативном тылу России в ближайшее время.

Пока же эти усилия Сил обороны Украины продолжают усложнять российскую логистику вдоль трасс М-04 и М-14. Российский ставленник на оккупированных территориях Луганщины Леонид Пасечник 6 июня издал указ о запрете движения коммерческих пассажирских транспортных средств вдоль участка трассы М-04, которая проходит через Луганскую область. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко 7 июня сообщил, что российским войскам пришлось изменили свой логистический маршрут Мариуполь-Бердянск, и теперь они используют меньшие местные дороги вблизи побережья вместо трассы М14, которая соединяет два города. Андрющенко добавил, что российские войска пытаются замаскировать свою военную технику под гражданскую, меняя цвет тентов на кузовах грузовиков, и перекрашивая грузовики в белый цвет.

В ISW предполагают, что использование небольших дорог и объездов, вероятно, замедлит российскую логистику, тогда как украинские войска, вероятно, будут продолжать поражать российскую технику на маршрутах в этих районах в ближайшее время.

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