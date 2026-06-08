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Гомель затопило

  • 8.06.2026, 9:26
Гомель затопило

Машины буквально плавают по городу.

В Беларусь 7 июня пришла непогода. Пока потопы от сильных ливней ощутили жители Гомельщины. Однако сегодня, 8 июня, центр активного южного циклона перейдет на центральные районы Беларуси. На большей части республики польют дожди, локально ожидаются сильные ливни и мощные грозы, пишет сайт smartpress.by.

Так вечером в воскресенье выглядела улица Интернациональная в Гомеле. Вода затруднила движение общественного транспорта. Видео опубликовано в Telegram-канале «Гомель. Главное!».

Накрыли мощные ливни и проспект Ленина в областном центре: заметно, как водители легковушек с усилием преодолевают водную преграду.

Да что улицы — «поплыли» также магазины. Стихия серьезно разыгралась в Гомеле вечером 7 июня.

Дожди в городе сопровождались раскатами гроз. Telegram-канал «ЧП Беларусь. Будь в курсе» также опубликовал видео с затопленными улицами в Гомеле. «Ужас», — говорит белоруска на одном из роликов.

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