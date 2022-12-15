Главный санврач Слуцкого района: В Беларуси сейчас циркулирует тридемия 15.12.2022, 10:50

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Из всех заболевших - 52% дети.

Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, рассказал «Кур’еру», какими инфекциями заболевают случчане и как защититься от вирусов.

«Как уже прогнозировалось, активность сезонных респираторных вирусов началась в более ранние сроки — с конца ноября. На этой неделе за первичной медицинской помощью по поводу ОРИ (острые респираторные инфекции. — Прим.ред.), среди которых и COVID-19, и грипп, в медицинские учреждения Слуцкого района ежедневно обращаются до 255-260 человек. В структуре заболевших ОРИ, как обычно, преобладает детское население — около 52%.

Особенностью этого эпидсезона — одновременная циркуляция вирусов гриппа, коронавируса и других респираторных вирусов, что получило название «тридемия».

За последнюю неделю наблюдается прирост заболеваемости COVID-19 (преимущественно лёгкие и среднетяжёлые случаи). Наиболее распространён его подвид «омикрон», но в мире регистрируются и «грифон», и «цербер».

Среди агентов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), сейчас преобладают вирусы гриппа А, а точнее, его вариант А/H1N1, или «свиной грипп».

ОРВИ сегодня вызывают также:

- вирусы гриппа В,

- вирусы парагриппа,

- риновирусы,

- респираторно-синцитиальные вирусы,

- бокавирусы,

- метапневмовирусы,

С чем связана повышенная активность вирусов

Повышенная активностью вирусов в это время связана с изменением нашего поведения: мы больше времени проводим в помещениях, где выше вероятность тесных контактов с людьми, значительно снижена влажность воздуха, что связано с работой отопительного оборудования. В итоге слизистые оболочки носа пересыхают и перестают быть надёжным барьером для вирусов.

Заболевания отличаются возбудителями, но без лабораторного подтверждения знать наверняка, болен ли человек гриппом, COVID-19 или другой ОРИ, практически невозможно. Клиника острых респираторных инфекций схожа.

Чаще всего грипп проявляется как обычная простуда — насморком, кашлем, повышением температуры, общей слабостью, болью в мышцах и суставах. Во многих случаях он настигает человека внезапно. Болезнь может дополняться болью в горле, заложенностью носа. Неосложнённый грипп длится в среднем до 5-7 дней. Если же появляются осложнения, человек может проболеть 2 недели и даже месяц.

Болезнь может осложниться синуситом, отитом, острым бронхитом, бактериальной пневмонией, иногда обостряются хроническая обструктивная болезнь лёгких и бронхиальная астма. Встречаются воспаления сердечной (миокардит), гнойничковые инфекции, неврологические заболевания — менингит, энцефалит, поражения периферических нервов. Грипп может обострить или ускорить прогрессирование хронических заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, сахарный диабет, хроническую болезнь почек, цирроз печени.

ОРИ не стоит переносить «на ногах» — лучше отлежаться, но не заниматься самолечением, а чтобы не заражать окружающих, вызвать врача на дом.

Про профилактику

В период сезонного подъёма заболеваемости ОРИ важно соблюдать простые правила профилактики:

- помнить о социальном дистанцировании (расстояние 1-1,5 м между людьми); избегать тесного контакта с больными людьми (с симптомами ОРИ);

- ограничить посещение массовых мероприятий, особенно проходящих в закрытых помещениях;

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, особенно при отсутствии возможности соблюдения дистанции;

- соблюдать гигиену рук — как можно чаще мыть руки с мылом, использовать средство для дезинфекции рук на спиртовой основе;

- максимально часто проветривать помещения, в т.ч. рабочие, проводить их влажную уборку (особое внимание следует уделить поверхностям, с которыми часто соприкасаетесь — дверные ручки, столы, поручни и т.д.);

- соблюдать «респираторный этикет»:

- при кашле и чихании использовать носовой платок, отдавая предпочтение одноразовым и выбрасывая их сразу после использования;

- при отсутствии носового платка чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони;

- не прикасаться к лицу немытыми руками.

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