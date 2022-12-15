Как за год изменились цены на шампанское?13
- 15.12.2022, 11:10
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Сравнили цены в нескольких магазинах.
До Нового года осталось 16 дней. Главный праздник года невозможно представить без шампанского. Как изменилась за год стоимость напитка?
В ежегодном обзоре цен на шампанское, для сравнения сайт «Медиа-Полесье» брал полусладкое «Советское шампанское» Минского завода игристых вин. На момент посещения магазинов в торговых залах была представлена вся линейка напитка.
По сообщению МАРТ, шампанское и игристые вина, в том числе отечественного производства, в этом году будут стоить от 7 до 21 рубля.
Сколько стоит шампанское в магазинах Пинска?
Например, в гипермаркете «Евроопт» стоимость у всех одинаковая — бутылку шампанского можно купить за 7,89 рублей.
В дискаунтере «Грошык» бутылка полусладкого стоит на 20 копеек дешевле — 7,69 рублей.
В «Санте» на Жолтовского бутылка полусладкого стоит 8,99 рублей, а бутылка сухого шампанского – 9,69 рублей. Есть в продаже и «Золотое» шампанское — по 10,99 рублей.
Но можно найти главный напиток праздника и дешевле. Бутылка игристого полусладкого вина в «44 меридиане» стоит 7,19 рублей.
Для сравнения: в прошлом году самая низкая цена на полусладкое шампанское была в «Евроопте». Бутылка игристого вина стоила 5,99 рублей. Самая высокая цена была за бутылку игристого в «Алми» — 8,29 рублей.
И если мандарины для праздничного стола покупать ещё рано, то за шампанским уже можно отправляться.